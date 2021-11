Plantação de 12 medronheiros marca arranque do projeto “Aldeia Verde”

Os incêndios de outubro de 2017 mudaram a paisagem do concelho de Vagos. O projeto CLDS 4G Vagos ConVida (Contrato Local de Desenvolvimento Social de 4.ª Geração a ser desenvolvido em Vagos), quis repor essa paisagem criando a iniciativa Aldeia Verde.

No próximo domingo, dia 7 de novembro, às 10h30, representantes do CLDS 4G, o presidente da Câmara Municipal, presidentes de Junta e as entidades de proteção da floresta juntam-se na Quinta do Ega para tornar Vagos uma Aldeia mais Verde, com a plantação de 12 medronheiros.

Esta iniciativa irá ser replicada e irão ser plantadas novas árvores em todas as freguesias do concelho, com o apoio da Associação Charcos&Companhia e Bioliving.

Esta será também uma forma de homenagear todos os vaguenses pelo esforço e união naquele dia 15 de outubro de 2017, que jamais sairá da memória de todos.