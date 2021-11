“Portugal Wine Trophy” arranca amanhã na Curia

O maior concurso de vinhos do mundo, “Portugal Wine Trophy”, começa amanhã, sexta-feira, dia 26 de novembro, na Curia. O certame, que decorre até domingo, dia 28, nas instalações do Hotel das Termas da Curia, Anadia, é organizado pelo DWM – Deutsche Wein Marketing e pelo Município de Anadia.

Este ano estarão presentes cerca de 60 provadores, provenientes de mais de 20 países, que irão avaliar mais de 1500 vinhos oriundos das mais distintas regiões vitivinícolas de todo o mundo, incluindo a Bairrada.

Recorde-se que à semelhança de anos anteriores, os produtores da Região Demarcada da Bairrada contam com condições especiais de participação, nomeadamente com a isenção de pagamento para inscrição dos seus vinhos e espumantes. “Um investimento do Município de Anadia que pretende, desta forma, incentivar e promover internacionalmente os vinhos Bairrada, bem como o enoturismo e outros recursos endógenos regionais”, lê-se em nota de imprensa da autarquia anadiense.

De referir que o “Portugal Wine Trophy”, juntamente com o “Berliner Wein Trophy” e o “Asia Wine Trophy” constitui o maior concurso de vinhos do mundo, o qual conta com o patrocínio da OIV – International Organisation of Vine and Wine.