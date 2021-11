Vacinação contra a gripe e 3.ª dose contra a Covid-19 para maiores de 80 anos

A Entidade de Saúde Local de Oliveira do Bairro informa que todas as pessoas com 80 anos ou mais de idade e que ainda não tenham feito a vacina contra a gripe e a 3.ª dose da vacina contra a Covid-19, devem dirigir-se ao Centro de Vacinação Concelhio (CVC), localizado na sede do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro.

O horário para vacinas, em regime de casa aberta, é às quartas-feiras e aos sábados das 08h às 16h.

Para mais informações, devem contactar a Unidade Local de Saúde Pública do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, através dos telefones 234 730 430 ou 234 730 435.