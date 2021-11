Vinhos Bairrada: Quinta da Mata Fidalga lança topos de gama

Com cerca de 30 hectares de vinhas, a QMF apenas vinifica uvas próprias, numa adega equipada com moderna tecnologia.

A Quinta da Mata Fidalga (QMF), localizada no Peneireiro (Anadia), apresentou, na última sexta-feira, dia 12, aqueles que são os seus mais recentes vinhos branco e tinto topo de gama, da marca Virgílio de Sousa.



Durante um almoço na adega da empresa, os vinhos seriam apresentados pela proprietária Lídia Sousa e pelo enólogo José Carvalheira (na foto).



Lídia Sousa gizou um breve historial da adega QMF, que deu os primeiros passos na década de 80 do século passado, sendo a sua existência indissociável do restaurante da família (Nova Casa dos Leitões), que conta já 56 anos de vida.



Clássicos de corpo e alma

Trata-se de duas novas referências, Bairrada clássico, e que vão ao encontro da estratégia atual da empresa: “dar destaque à marca Virgílio de Sousa, numa homenagem ao fundador e onde só entram vinhos de patamar qualitativo superior”, explicou o enólogo.

Comecemos pelo branco da colheita de 2019. Foi o primeiro branco clássico a nascer na empresa. Elaborado com as castas Bical (55%) e Cerceal da Bairrada (45%), tem 12% vol. álcool. É um vinho com características para guardar e deixar envelhecer (PVP 34,63 euros).



Já o vinho tinto 4Patamares Baga Clássico Tinto 2015 foi elaborado exclusivamente com uvas da casta Baga, da vinha Quinta do Vinhal. Com 12,9% vol. álcool, tem cor rubi muito profundo e aroma complexo. Com um potencial de envelhecimento superior a 20 anos, é um vinho que foi engarrafado há mais de três anos. Estão disponíveis 2444 garrafas (PVP 44,63 euros).

