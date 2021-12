Covid-19: Casos ativos continuam a crescer de forma acelerada na Bairrada

Os números ativos de Covid-19 não param de crescer na Bairrada, com a última semana a registar um aumento de 303 casos ativos. São agora 1091 nos seis concelhos.

Em Águeda, entre 30 de novembro e 7 de dezembro assistiu-se a um aumento grande no número de casos ativos, passando de 197 para 286 (mais 89).

Em Anadia, o aumento também foi expressivo, tendo agora 184 quando no dia 30 de novembro eram 144 ativos, (mais 40)

Oliveira do Bairro é outro dos concelhos onde os números subiram, passando de 88 casos ativos a 30 de novembro, para 133 casos no dia 7 de dezembro (mais 45).

Naquele mesmo período, Vagos foi o único concelho que baixou os números, passando de 89 para 81 (menos 8).

No que respeita aos dados do ACeS do Baixo Mondego, Cantanhede tem agora 257 casos ativos, quando há uma semana eram 146 (mais 111). A Mealhada registou também uma subida no número de casos, passando de 124 para 150 (mais 26)