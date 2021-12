Covid-19: Números disparam em Cantanhede e estabilizam no resto da Bairrada

A Bairrada registava na noite desta sexta-feira um total de 1320 casos ativos de Covid-19, quando há uma semana atrás eram 1205 no total dos seis concelhos, ou seja um aumento de 115 casos desde o dia 10 de dezembro. Cantanhede registou o maior aumento e os restantes concelhos mostram alguma estabilidade em termos de números.

Em Águeda, desde sexta-feira passada há mesmo um recuo no número de casos ativos. Tínhamos 313 casos e nas contas de ontem há 294 (menos 19).

Em Anadia, passámos de 191 para 221 (mais 30))

Em Oliveira do Bairro os números caíram de 128 para 123 (menos 5).

Vagos viu subir o número de casos ativos, de 88 para 96 (mais 8).

No que respeita aos dados do ACeS do Baixo Mondego, Cantanhede protagonizou a maior subida. Tem agora 449 caos ativos, quando há uma semana era 321 (mais 128). Em sentido inverso, a Mealhada registou umaqueda nos números, passando de 164 para 137 (menos 27)