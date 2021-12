Covid-19: Números dos últimos três dias mantêm aumento de casos ativos

Bairrada com aumento de 114 casos. Águeda e Cantanhede registaram as maiores subidas desde terça-feira.

A Bairrada registava na noite da passada sexta-feira um total de 1205 casos ativos de Covid-19, quando três dias antes eram 1091 no total dos seis concelhos, ou seja um aumento de 114 casos desde terça-feira. Águeda e Cantanhede registaram as maiores subidas.

Em Águeda, desde terça-feira passada temos um aumento de 27 casos ativos, tendo agora 313, quando tinha 286.

Em Anadia, também temos um aumento, mas mais ligeiro, com 191 casos ativos contra os 184 de terça-feira (mais 7)

Em Oliveira do Bairro os números caíram de 133 para 128 (menos 5).

Naquele mesmo período, Vagos viu subir o os número de casos ativos, de 81 para 88 (mais 7).

No que respeita aos dados do ACeS do Baixo Mondego, Cantanhede tem agora 321 casos ativos, quando na terça-feira eram 257 (Mais 64). A Mealhada registou também uma subida no número de casos, passando de 150 para 164 (mais 14)