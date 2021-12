Covid-19: Recomendações para festas de Natal e de Ano Novo

A ARS Centro recorda, junto da população, a necessidade do cumprimento cívico e responsável das medidas de saúde pública em vigor.

No contexto das festas de Natal e de fim de ano, e perante a atividade epidémica Covid-19 no nosso país, o Departamento de Saúde Pública da ARS Centro vem recordar, junto da população, a necessidade do cumprimento cívico e responsável das medidas de saúde pública em vigor:

Distanciamento de 1,5 metros em espaços públicos ou partilhados por pessoas que não sejam do mesmo núcleo familiar;

de 1,5 metros em espaços públicos ou partilhados por pessoas que não sejam do mesmo núcleo familiar; Uso de máscara facial , em ambiente interior e nas situações em que não seja possível assegurar o distanciamento físico;

, em ambiente interior e nas situações em que não seja possível assegurar o distanciamento físico; Higienização das mãos – lavagem com água e sabão ou sabonete líquido, ou esfregando-as com solução antissética de álcool-gel.

– lavagem com água e sabão ou sabonete líquido, ou esfregando-as com solução antissética de álcool-gel. Arejamento e ventilação dos espaços interiores , em especial quando partilhados – seja por meios naturais (portas e janelas), seja através de sistemas de ar condicionado, devidamente mantidos e assegurando a renovação de ar fresco.

, em especial quando partilhados – seja por meios naturais (portas e janelas), seja através de sistemas de ar condicionado, devidamente mantidos e assegurando a renovação de ar fresco. Etiqueta respiratória – proteger a tosse e o espirro com o antebraço e não com a palma da mão. Caso tenha colocada uma máscara, não a deverá tirar antes de espirrar ou tossir, mas deverá substituí-la, após higienização das mãos.

– proteger a tosse e o espirro com o antebraço e não com a palma da mão. Caso tenha colocada uma máscara, não a deverá tirar antes de espirrar ou tossir, mas deverá substituí-la, após higienização das mãos. Autoavaliação diária de sinais e sintomas sugestivos de infeção (febre/arrepios de frio, corrimento nasal, dores de garganta, dores de cabeça, tosse, falta de ar, perda ou alteração do olfato ou do paladar, dores musculares…). A sua presença implica isolamento imediato e contacto telefónico com o seu centro de saúde ou com o SNS 24 (808 24 24 24) para triagem e orientação.

Proteja-se a si e aos outros, respeitando as medidas das Autoridades de Saúde: