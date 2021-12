Crianças do CAT recebem prenda da câmara municipal de Anadia

No passado dia 22 de dezembro, as crianças do Centro de Acolhimento Temporário (CAT) da Misericórdia da Freguesia de Sangalhos, também conhecido como “Casa da Criança”, receberam uma lembrança da câmara municipal de Anadia.



Coube à vereadora com o Pelouro da Ação Social, Jennifer Pereira, proceder a esta entrega, associando-se, assim, o Município de Anadia a esta causa, contribuindo com uma oferta simbólica, “crendo que a mesma possa trazer algum conforto nesta época repleta de emoções”.



O momento contou com a presença do Provedor da Misericórdia da Freguesia de Sangalhos, Carlos Santiago e, na ocasião, Jennifer Pereira deixou uma palavra de esperança e de apreço à Misericórdia da Freguesia de Sangalhos, pelo facto de se ter dedicado “a criar as condições necessárias para acolher as crianças”.



Sublinhou ainda que, “neste período que atravessamos, onde impera a partilha e a solidariedade, bem como a alegria e a esperança, não deixamos de nos lembrar daqueles a quem a vida, lamentavelmente não lhes proporcionou uma vivência no seio da sua própria família. Essa falta foi, felizmente, colmatada pela família que passaram a integrar na Casa da Criança”.