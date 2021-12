Documentário “A Primeira Linha de Wellington” distinguido em Paris

Considerado “Un très beau documentaire”, a Primeira Linha de Wellignton” acaba de ganhar o prémio de melhor documentário no Festival Napoleon on Champs Elysees in Paris.

“Wellington’s First Line”, produzido na Bairrada por Paulo César Fajardo, foi selecionado entre mais de 200 filmes de 30 países. Trata-se da 1ª participação num festival internacional, do documentário co-produzido pelo CineClub Bairrada que evoca os eventos que colocaram frente a frente na Serra do Bussaco, os exércitos luso-britânico e francês durante a terceira Invasão Francesa em 1810.

Este filme contou com a colaboração de grupos de recriação da Associação Napoleónica Portuguesa; GRHMA – Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida, Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro e GREHC.

“Um agradecimento especial a todos os que colaboraram na elaboração deste projeto co-financiado pelo Centro 2020 | Portugal 2020 | Centro Europeu de Desenvolvimento Regional através do apoio do Município da Mealhada, Município de Mortágua e Município de Penacova”, diz nota da produção.

Com cerca de meia centena de figurantes daqueles grupos, a produção teve um orçamento de 16 mil euros para avançar com o projeto no terreno, contando com apoios financeiros na ordem dos 50 por cento dos custos totais. O resultado foi um documentário de 48 minutos, que entretanto já foi visto nos municípios da região, especialmente naqueles ligados territorialmente ao palco da Batalha do Bussaco.

Curioso é saber que a ideia nasceu já em 2015, aquando dos 205 anos da Batalha do Bussaco. O realizador, que gravou aquela passagem, percebeu a importância de todos aqueles momentos da nossa história. “Tendo por base as pessoas que fazem a recolha histórica – e que são fiéis à história – percebi que havia enorme potencial para fazer uma grande recriação de raiz, uma história que contasse mesmo como foi a Batalha do Buçaco”, disse ao JB, na altura, o produtor Paulo César Fajardo.