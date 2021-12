Inverno chega às 15h59 desta terça-feira

Este é o dia solar mais pequeno do ano. Vai durar 9h27.

O Solstício de Inverno ocorre esta terça-feira, dia 21 de dezembro, às 15h59, marcando o início da estação do Inverno no hemisfério norte. O Observatório Astronómico de Lisboa salienta que se trata da estação “mais fria apesar da Terra vir a estar o mais perto do sol a 4 de Janeiro”.

Neste dia mais pequeno do ano, onde o sol estará o mais baixo possível no céu, vai atingir no nosso país na sua passagem meridiana a altura mínima de 28°.

Hoje, o disco solar nasceu às 07h51m11s horas e vai pôr-se às 17h18m14s em Lisboa. Assim, a duração do dia será de 09h27m03s.

O Inverno vai prolongar-se por 88,996 dias, até ao próximo Equinócio, a 20 de Março de 2022, dia em que começa a Primavera.