Chuva regressa hoje e estende-se a todo o país no domingo

A chuva está de regresso a todo o país no próximo domingo, prevendo-se também uma descida das temperaturas máximas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No entanto, segundo o IPMA, já para esta sexta-feira e sábado está prevista a possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos, vento fraco, neblina ou nevoeiro matinal, formação de geada em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta.

Para amanhã, sábado, está prevista também uma pequena descida da temperatura, em especial da máxima.

As previsões apontam, para domingo, períodos de chuva a partir do início da manhã no Minho e Douro Litoral, estendendo-se depois às restantes regiões do continente.

Para domingo está igualmente prevista a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela para o final do dia, vento fraco a moderado, tornando-se gradualmente moderado a forte nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.