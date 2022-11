Prepare-se para dias de chuva e vento forte

Chuva persistente, por vezes forte, e vento com rajadas que podem atingir os 79 a 80 km na faixa costeira. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias, a partir de amanhã, terça-feira. Prevê-se ainda agitação marítima, com ondulação de noroeste até 5 metros a partir da próxima madrugada no litoral norte e centro.

Como é habitual, face à situação meteorológica, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alerta para a possível ocorrência de inundações em zonas urbanas, ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água; quedas de árvores; arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou desprendimento de estruturas, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

O eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a observação e divulgação das principais medidas de autoproteção para estas situações, nomeadamente:

− Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

− Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas;

− Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;

− Ter especial cuidado na circulação junto a zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nestes locais;

− Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias;

− Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;

− Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.