Chuva coloca Aveiro e Coimbra sob aviso amarelo esta quarta-feira

No total, são sete os distritos do país em alerta devido à chuva e trovoada.

Aveiro, Coimbra e mais cinco distritos do país vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, com possibilidade de trovoada, segundo o Instituto Poruguês do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Viseu, Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob alerta entre as 3h e as 15h de quarta-feira.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo por causa do vento sul, temporariamente forte com rajadas até 85 quilómetros por hora no litoral e terras altas, entre as 00h e as 9h de quarta-feira.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão também sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima entre as 3h de quinta-feira e as 3h de sexta-feira.

De acordo com o instituto, estão previstas ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste.

C/LUSA