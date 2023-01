Todos os distritos em aviso amarelo por causa do frio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio nos próximos dias.

Em dez distritos do norte e centro o aviso amarelo vai manter-se até às 6h de terça-feira, 31 de janeiro, de acordo com a mesma fonte.

Os distritos de Aveiro e Coimbra fazem parte deste grupo.

A previsão do IPMA para hoje aponta temperaturas mínimas entre os 6º graus centígrados (Faro) e os -6º graus centígrados (Guarda).

Para a nossa região, segundo o IPMA, esta segunda-feira é dia de tempo frio, com céu geralmente pouco nublado ou limpo. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, tornando-se em geral fraco a partir da tarde. Formação de geada e pequena descida da temperatura mínima no interior Norte e Centro.

Até à próxima quinta-feira, pelo menos, não estão pevistas alterações no estado do trempo, persistindo o frio em todo o país.