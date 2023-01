Mau tempo: Restrições à circulação ferroviária entre Pampilhosa e Souselas

A Infraestruturas de Portugal informa que em resultado das condições climatéricas particularmente adversas que se têm feito sentir, a circulação ferroviária está condicionada na Linha do Norte, entre as Estações de Souselas e Pampilhosa.



Com efeito, por razões de segurança, e face à instabilidade do talude de aterro ao km 228,150 (concelho de Coimbra), a circulação ferroviária efetua-se em via única entre as duas estações, até que esteja concluída a intervenção de estabilização da infraestrutura.



A IP está a assegurar a monitorização permanente das condições da infraestrutura e a avaliar opções técnicas para o restabelecimento da circulação em ambas as vias no mais curto espaço de tempo. “Não obstante as ações já implementadas, e dada a elevada complexidade da intervenção a realizar, prevê-se que os constrangimentos à circulação ferroviária na Linha do Norte possam prolongar-se durante alguns dias”, refere a IP.

A IP lamenta os constrangimentos causados e tudo fará para repor as condições de normalidade no mais curto espaço de tempo.