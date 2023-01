Prepare-se para um agravamento das condições meteorológicas no fim de semana

Chuva, por vezes forte e persistente, vento e agitação marítima. É o tempo que se prevê para o fim de semana. De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nas próximas 48 horas, há também possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

De acordo ainda com a Agência Portuguesa do Ambiente, é expectável que ocorra igualmente um aumento das afluências a várias bacias, podendo causar inundações nas zonas ribeirinhas e em zonas urbanas historicamente vulneráveis. Na nossa região (Bacia hidrográfica do Vouga), poderá ocorrer uma subida do rio Águeda, caso se verifique a precipitação prevista.

Na costa ocidental, prevê-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros (podendo atingir 11 metros de altura máxima) a partir da tarde de sábado até ao final do dia de domingo, 8 de janeiro.