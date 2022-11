Chuva intensa provocou cheias na região (galeria de fotos)

A chuva forte sentida ontem, quarta-feira, fez transbordar os rios da região na madrugada de hoje, muito em especial no concelho de Águeda.

As cheias, com um pico acentuado entre as 4h30 e as 5h, inundaram as zonas ribeirinhas da região, causando alguns prejuízos pontuais e interditando o trânsito nas artérias que habitualmente ficam submersas com estes episódios naturais.

Em Oliveira do Bairro, o Rio Cértima galgou as margens, deixando os campos inundados, não interrompendo, no entanto, a ligação entre Repolão e Barrô.

Em Fermentelos, o cenário foi diferente. Devido à subida do nível da água da Pateira, tanto a Alameda Comissário Belarmino Ferreira como vários caminhos rurais ribeirinhos foram encerrados ao trânsito, logo pela manhã. A Estalagem da Pateira viu a sala da cave inundada, com a subida das águas a obrigarem à intevenção dos responsáveis para tentar salvar algum mobiliário e outros bens ali armazenados.

Na cidade de Águeda, o lençol de água era imenso ao início da manhã, com várias artérias cortadas ao trânsito, nomeadamente no Sardão (ligação à Borralha), estrada do campo na ligação com Recardães e ligação de Espinhel a Oronhe, entre outras.