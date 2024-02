Chuva em todo o país ameaça cortejos de Carnaval

Foto de arquivo – Paulo Gaudêncio

Já se sentem esta manhã de quinta-feira os efeitos do mau tempo associado à depressão Karlotta. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, vento forte e agitação marítima para as próximas horas.

Os 18 distritos de Portugal continental vão ser atingidos por um sistema frontal, com alerta para chuva forte e rajadas de vento até 100 km/h. Nas próximas horas, o estado do tempo vai agravar-se.

Segundo o IPMA, nas regiões norte e centro, e a partir da tarde na região sul, o vento também vai soprar com alguma intensidade e será mais forte nas regiões do litoral e nas terras altas, com rajadas entre os 85 km/h e 100 km/h.

Para a próxima semana a chuva pode diminuir de intensidade, mas o Carnaval pode ficar ameaçado pelo mau tempo. Segundo as previsões, o dia que terá chuva mais intensa será no domingo, dia 11, com diminuição na segunda-feira, mas com chuva intensa prevista para todo o território no dia de Carnaval

.