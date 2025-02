Ruas da Mealhada “invadidas” por cerca de mil crianças no Carnaval de Palmo e Meio

O Carnaval de Palmo e Meio vai levar 1300 pessoas, das quais mil crianças, ao centro da Mealhada no próximo domingo, dia 23 de fevereiro, para uma tarde cheia de cor e alegria, que abre a contagem decrescente para o Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada.

O primeiro corso a sair à rua é o do Carnaval Trapalhão, na noite de 22 de fevereiro, mas no dia seguinte, domingo, a tarde será de muita alegria, com as cores das fantasias de cerca de um milhar de crianças do Agrupamento de Escolas da Mealhada e de diversas IPSS, acompanhadas pelas escolas de samba Sócios da Mangueira, GRES Batuque, GRES Real Imperatriz e GRES Amigos da Tijuca.

O desfile é de assistência gratuita, estando a concentração marcada para as 15h, junto ao Centro Escolar da Mealhada, de onde parte o desfile, meia hora depois. O corso segue pela Rua Visconde Valdoeiro, Rua Dr. José Cerveira Lebre, Rua Eduardo Alves de Matos e termina junto à Câmara Municipal da Mealhada, na Tenda da Associação de Carnaval da Bairrada com grande animação para os mais pequenos.

O Agrupamento de Escolas da Mealhada participa com tema livre, enquanto as IPSS escolheram, cada uma, o seu tema. O Jardim de Infância Dr.ª Odete Isabel traz “Flores do meu jardim”, enquanto o Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa fantasia sobre o “CAPP no mundo”. “JISAFIXE – Missão Faraónica” é o tema do Jardim de Infância de Sant’Ana, enquanto a Santa Casa da Misericórdia vai mostrar “O mundo Disney”. Os Jovens Cristãos do Luso exibem “O Circo: que grande palhaçada!”, e o Centro Social da Freguesia de Casal Comba escolheu como tema a “Multiculturalidade”. Por último, a Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Antes desfila com “As Mil e Uma Noites”.

O Carnaval de Palmo e Meio é uma organização da ACB com apoio da Câmara Municipal da Mealhada.

11 dias de festa

O Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada inicia os festejos dia 22 de fevereiro, com o Carnaval Trapalhão, estando reservado o dia seguinte (23) para o Carnaval de Palmo e Meio.

Os corsos carnavalescos, com a prestação das quatro escolas de samba participantes (GRES Amigos da Tijuca, GRES Batuque, GRES Real Imperatriz e Sócios da Mangueira) e de grupos apeados, acontecem no Domingo Gordo (2 de março) e Dia de Carnaval (dia 4), estando igualmente previsto o Desfile Noturno na véspera (dia 3).

À semelhança dos anos anteriores, as Noites da Tenda vão animar toda a época festiva com grupos musicais e outras atrações. Será ali, cumprindo a tradição, que será feita a apresentação das escolas de samba participantes, no dia 28 de fevereiro, a partir das 21h30.

No trono do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, a tradição mantém-se, mas este ano no feminino, com a brasileira Luana Piovani, atriz, apresentadora de televisão e produtora teatral a ser a escolha da Associação do Carnaval da Bairrada (ACB), tendo ao seu lado dois reis, Manuel Lopes e Lourenço Ligeiro, jovens do concelho da Mealhada, autores da comédia “A Ratoeira Portuguesa”.