Carnaval começa mais cedo em Oliveira do Bairro

As celebrações do Carnaval vão, mais uma vez, começar mais cedo em Oliveira do Bairro, com os “Desfiles de Portugal no Coração da Bairrada” a ter lugar no Domingo Magro, no próximo dia 23 de fevereiro.

A entrada é livre, oferecendo assim a todos os espectadores o que de melhor se encontra em vários ‘carnavais’ de todo o país.

O desfile deste ano vai contar com crianças e adultos de 17 associações do concelho, acompanhados por cinco escolas de samba, oriundas de Estarreja, Oliveira de Azeméis e Figueira da Foz, os Caretos de Podence, Ministros & Matrafonas de Torres Vedras, Gigantones de Braga, Grupo do Paço e Grupo do Rossio, de Canas de Senhorim, e o Grupo de Bombos “Bate Forte”, de Vilarinho do Bairro, num total de mais de 1.600 participantes.

Susana Martins, vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, faz questão de deixar uma “palavra de agradecimento às 17 associações do concelho que responderam positivamente ao nosso desafio, número superior ao alcançado no ano passado, facto que comprova a crescente importância desta iniciativa, que não é só uma festa para todos se divertirem, mas também um evento que atrai milhares de pessoas de outras zonas do país, com benefícios imediatos para o comércio local e forte impacto na notoriedade do nosso concelho”.

Percurso

O corso carnavalesco tem início marcado para as 15h, junto à Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, seguindo pela Alameda da Cidade até à Rua Conde Ferreira, prosseguindo em direção ao edifício da Câmara Municipal, onde terminará.