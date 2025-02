Carnaval Social volta a animar ruas de Anadia

Desfile conta com a participação de crianças, idosos e pessoas com deficiência e incapacidade e seus respetivos carros alegóricos, de 18 instituições do concelho.

O Município de Anadia, através da Rede Social, irá promover o tradicional cortejo de Carnaval, intitulado “Anadia Social no Carnaval!”, na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, pelas 15h, no centro da cidade de Anadia.

O desfile conta com a participação de crianças, idosos e pessoas com deficiência e incapacidade e seus respetivos carros alegóricos, de 18 instituições do concelho: APPACDM de Anadia; Associação Social de Avelãs de Caminho; Bem-me-Quer – Serviço de Apoio Domiciliário; Casa do Povo de Amoreira da Gândara; Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros; Centro Social de Anadia; C.S.C.R. da Freguesia de Avelãs de Cima; Centro Social e Cultural N.ª Senhora do Ó de Aguim; Centro Social e Paroquial da Moita de Anadia; Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores; Centro Social, Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro; Centro Social, Recreativo e Cultural de Pedralva; Centro Social, Cultural e Recreativo de Poutena; Club de Ancas; Misericórdia da Freguesia de Sangalhos; OPSSF- Casa da Imaculada Conceição; Ibervita – Residências Sénior Assistidas e Santa Casa da Misericórdia de Anadia. Irão também participar no evento, os seniores do Projeto “Anadia Maior”.

O cortejo vai ter o seu início no Vale Santo, junto ao Centro Cultural de Anadia, seguindo pela Rua Júlio Maia, Praça Visconde de Seabra (Tribunal), Praça do Município, passando ainda pela Avenida das Laranjeiras, rotunda dos Bombeiros Voluntários, terminando no Vale Santo.

Caso as condições meteorológicas não permitam o cortejo, a atividade interinstitucional será realizada no Pavilhão dos Desportos de Anadia.