Ministro da Agricultura inaugura Feira da Vinha e do Vinho de Anadia

A Feira da Vinha e do Vinho (FVV) 2025 abre “portas” na próxima quarta-feira, 18 de junho, para cinco dias de muita animação, alegria e convívio. A cerimónia de inauguração vai ter lugar, pelas 18h, no Vale Santo, em Anadia, com a presença do Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes.

Com um cartaz de animação bastante eclético, a FVV conta com a presença de Nininho Vaz Maia, Sara Correia, MC Daniel, Dupla Mete Cá Sets, a banda britânica Morcheeba e os Cromos da Noite que vão atuar no palco “Terra de Paixões”.

As noites prolongam-se com os DJ’s Renas, André M, Christian M, Pedro Moniz, André Cardoso, Mr. White, Tiede. No último dia, 22, a tarde será dedicada aos mais novos com um espetáculo infantil pelo Cocomelon e Bluey.

O palco “Sentir Anadia” está reservado para as associações que, desta forma, poderão dar a conhecer o seu trabalho recreativo e cultural. Este ano vão passar por este espaço a Tuna Mista do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra; a Orquestra Desigual da Bairrada; o Coletivo Musical do Club de Ancas Baga Madura; o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro e o Grupo Folclórico da Pedralva; e a ADABEM Art’Z Dance dos Dadores Benévolos de Sangue de Mogofores convida ART’Z Dance Studio de Vagos.

A FVV encerra com a atuação das Marchas Populares de Anadia que, este ano estão novamente de regresso ao certame. Oito marchas, duas de crianças, irão desfilar pelas ruas da cidade, entre o Pavilhão Desportivo de Anadia e o recinto do Vale Santo. O certame termina com um grandioso fogo de artifício.

Produtores vinícolas, tasquinhas, restaurantes, expositores e animação infantil são outros dos atrativos da Feira da Vinha e do Vinho que tem como intuito dar a conhecer aos visitantes o que de melhor se faz no concelho nas várias áreas da economia local, com especial incidência para a enogastronomia, turismo, saúde e bem-estar. À semelhança das edições anteriores, o certame terá o selo de Eco-Evento, contribuindo assim para a sustentabilidade ambiental.

As entradas no recinto têm um custo diário de 3 euros, à exceção do último dia (domingo) em que a entrada é gratuita. O bilhete geral custa 10 euros. Os portadores dos cartões Anadia Jovem e Sénior têm um desconto de 50%. Os ingressos já se encontram à venda, podendo ser adquiridos no edifício da Câmara Municipal de Anadia, no Posto de Turismo da Curia, na Biblioteca Municipal de Anadia, nas Piscinas Municipais de Anadia e no Museu do Vinho Bairrada e online em www.bol.pt.