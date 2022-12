Evite estar junto ao mar nos próximos dias, aconselha Autoridade Marítima

As previsões nos próximos dias apontam para uma agitação marítima significativa em diversas zonas do território nacional.

Com a entrada de mais um ano, altura em que muitos portugueses habitualmente se deslocam a praias e zonas costeiras, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselha a população a evitar frequentar zonas expostas à agitação marítima, de forma a “não se expor desnecessariamente ao risco”.

O distrito de Aveiro é um dos oito distritos sob alerta amarelo, nomeadamente na noite da passagem de ano. As previsões nos próximos dias apontam para uma agitação marítima significativa em diversas zonas do território nacional, muito característica do mar de inverno, pelo que as pessoas devem manter sempre uma distância considerável em relação à linha de água, evitando ser surpreendidas, uma vez que o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

Assim, a Autoridade Marítima Nacional aconselha toda a população “a evitar ida a banhos e a não frequentar zonas expostas à agitação marítima, adotando uma postura preventiva e de segurança”.

“Feliz Ano Novo com mar mas sem mergulhar”, são os votos da AMN.