Magia do Natal chega amanhã a Anadia

Parada do Pai Natal, inauguração das iluminações natalícias, Mercadinho de Natal e Casa do Pai Natal são algumas das iniciativas promovidas pela autarquia.

A Animação de Natal de Anadia 2021 vai decorrer entre o dia 4 de dezembro de 2021 e o dia 2 de janeiro de 2022.

A magia do Natal chega à cidade amanhã, sábado, dia 4 de dezembro, pelas 15h, com a parada do Pai Natal, acompanhado pelos seus duendes, fadas e renas, percorrendo as principais ruas da cidade. A inauguração das iluminações e enfeites luminosos de Natal nas principais ruas e rotundas acontecerá ao entardecer, por volta das 17h30.

Mercadinho de Natal, Casa do Pai Natal, animação de rua, visita do Pai Natal às escolas e um momento musical natalício nas Instituições de Solidariedade Social, são outras das atividades que prometem animar a cidade de Anadia durante este período festivo.

À semelhança dos anos anteriores, o desfile do Pai Natal tem o seu início, junto ao Pavilhão Municipal de Anadia, percorrendo as principais artérias da cidade, até ao Parque Urbano de Anadia, onde se encontra instalada a Casa do Pai Natal.

A Casa do Pai Natal pode ser visitada, nos dias 5, 8, 11, 12, 18 e 19 de dezembro. Aos sábados, das 10h às 12h30 e das 15h às 21h. Aos domingos e feriados, das 10h às 12h30 e das 15h às 19h.

O Mercadinho de Natal funcionará também no Parque Urbano de Anadia, nos mesmos dias e horários da Casa do Pai Natal.

A visita do Pai Natal às escolas do Pré-Escolar e do 1.ºciclo vai acontecer entre os dias 6 e 13 de dezembro, com a entrega de uma lembrança às crianças. Também no decorrer das próximas semanas, até ao Natal, será proporcionado aos mais idosos, que se encontram nas Instituições de Solidariedade Social do concelho, um momento musical natalício.

Ainda neste âmbito, a Igreja Paroquial de Arcos, localizada no Vale Santo, na cidade de Anadia, acolhe, no dia 8 de dezembro, pelas 15h, o concerto “Requiem de Mozart”, pelo Quarteto Santa Cruz. As entradas são gratuitas.

Integrado ainda neste programa natalício, o Município, em parceria com a ACIB, está a promover até 5 de janeiro, o Sorteio de Natal do Comércio Local. Por cada 10 euros de compras, será entregue, pelas lojas aderentes, ao comprador uma senha de participação que o habilitará ao sorteio, num máximo de dez senhas por compra. As senhas, depois de devidamente preenchidas, terão de ser depositadas, na Tômbola do Sorteio, que se encontra localizada no hall de entrada dos Paços do Município. Serão atribuídos 100 prémios no valor de 100 euros cada.