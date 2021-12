Operação Natal em Vagos: o Pai Natal vai às escolas

No âmbito desta Operação Natal, o único Pai Natal certificado da Península Ibérica – e que mora em Vagos – visitará as escolas, num veículo dos Bombeiros Voluntários.

Começa hoje, dia 15, a Operação Natal em Vagos. Durante uma semana, o Município de Vagos, em conjunto com o Museu do Brincar e com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vagos, levará a magia do Natal até às escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e aos Jardins de Infância do concelho.

No âmbito desta Operação Natal, o único Pai Natal certificado da Península Ibérica – e que mora em Vagos – visitará as escolas, num veículo dos Bombeiros Voluntários de Vagos, para confraternizar com as crianças e oferecer-lhes uma lembrança de Natal.

Esta quarta-feira, dia 15, as visitas iniciaram-se na Escola Básica de Fonte de Angeão, às 9h30, prosseguindo na Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, às 13h30 e terminando às 14h15 na Associação Betel de Ponte de Vagos.

Amanhã, quinta-feira, a manhã do Pai Natal será passada em Calvão, visitando às 9h30 a Escola Básica e às 11h o Jardim de Infância. Às 13h30 estará no Jardim de Infância de Santo André, sendo que às 14h15 irá à Escola Básica de Vigia.

Na sexta-feira, 17 de dezembro, as visitas começam às 9h30 na Escola Básica da Gafanha da Boa Hora, prosseguindo às 13h30 no Jardim de Infância de Vagos e terminando às 14h30 na Santa Casa da Misericórdia de Vagos.

Na segunda-feira, dia 20, as visitas do Pai Natal começam em Salgueiro, visitando às 9h30 a Escola Básica e às 10h15 o Jardim de Infância. Às 10h45 irá à Escola Básica de Soza, às 11h30 visitará o Jardim de Infância de Soza, às 13h30 estará no Jardim de Infância de Ouca e às 14h30 encerrará as visitas na Escola Básica de Ouca.

A Operação Natal – O Pai Natal vai às Escolas terminará na terça-feira, dia 21, com a visita do Pai Natal à Escola Básica da Quintã às 9h30, indo depois ao contacto com os meninos do Jardim de Infância da Lomba. Às 11h30 visitará a Escola Básica de Lombomeão, terminando as visitas às 14h na Escola Básica Dr. João Rocha Pai, em Vagos.

Numa altura em que a pandemia de Covid-19 forçou ao cancelamento do evento Natal(i)a Terra do Pai Natal, esta foi a forma encontrada pelo Município de Vagos “de fazer chegar às nossas crianças o simbolismo e a magia, tão típicas desta altura do ano”.