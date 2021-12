Pai Natal visita escolas do Pré-Escolar e 1.º Ciclo de Anadia

Integrado na programação de Natal do Município de Anadia, o Pai Natal, acompanhado da Mãe Natal, estão a visitar as escolas públicas do ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do concelho.

A iniciativa começou esta segunda-feira, 13 de dezembro, no Centro Escolar das Avelãs e termina na sexta-feira, 17 de dezembro, no Centro Escolar de Arcos. Serão visitados 10 Jardins de Infância e 12 escolas do 1º Ciclo, num total de 1008 crianças e alunos.

Nesta sua visita, para além da alegria, animação e do espírito natalício que leva às crianças, o Pai Natal está também a entregar a todos os meninos e meninas uma pequena lembrança.

O Município de Anadia garante que esta ação respeita todas as medidas de segurança emanadas pela Direção-Geral da Saúde.