Vagos: Natal(i)a Terra do Pai Natal 2021 cancelada

Município de Vagos e Museu do Brincar cancelam iniciativa devido ao agravamento do cenário pandémico.

A edição de 2021 do evento Natal(i) a Terra do Pai Natal que acontece sob a égide do Município de Vagos e do Museu do Brincar, que estava programada para decorrer entre os dias 18 e 26 de dezembro, foi cancelada.

Na base desta decisão levada a cabo pelos organizadores do evento está o agravamento do cenário pandémico de Covid-19, a nível nacional bem como no concelho de Vagos, refere nota de imprensa da autarquia.

“Atendendo à tipologia programada para esta iniciativa, que tinha prevista a realização de diversas atividades em tendas preparadas para o efeito e considerando que o público-alvo preferencial são, inegavelmente, as crianças, consideraram o Município de Vagos e o Museu do Brincar que a salvaguarda do mínimo risco de contágio teria que ser a prioridade a ter em conta, precavendo, desta forma, a saúde das crianças e das famílias”, lê-se ainda naquela nota que explica ainda: “sendo um evento de cariz natalício, naturalmente propenso ao convívio pleno tão típico da época, não seria próprio privar as crianças e as famílias dele desfrutarem plenamente, impondo as restrições que, desde dia 1 estão vigentes relativamente a realizações com estas características.”