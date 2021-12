Vagos: Palacete Visconde de Valdemouro obtém financiamento europeu

Aprovada através do Programa Operacional Regional do Centro 2020, a requalificação do Palacete Visconde de Valdemouro é um dos 18 projetos dos municípios de Aveiro, sob jurisdição da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que já tem financiamento garantido.



Os apoios concedidos do novo pacote, colocado à disposição dos municípios, destinam-se nomeadamente à “intervenção em espaço público, determinantes para qualificar os territórios, dotando-os de infraestruturas e projetos que melhoram os serviços à disposição das populações”, anunciou a presidente daquela instituição.



No caso de Vagos, o encaixe é de 1,7 milhões de euros, quando se sabe que a empreitada já foi adjudicada à empresa RUCE – Construção e Engenharia, Lda., por 4.217.851,03 euros, sendo o prazo de execução de dois anos.

