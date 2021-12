“Vamos ao Mercado” visa dinamizar Mercado Municipal de Cantanhede

É já no próximo sábado, dia 4 de dezembro, que irá decorrer, entre as 9h e as 14h, mais uma edição do “Vamos ao Mercado”, no Mercado Municipal de Cantanhede.

O evento é de carácter mensal e ocorre no primeiro sábado de cada um dos respetivos meses, possibilitando desta forma uma dinamização deste equipamento comercial do Município.

A iniciativa terá acesso gratuito a toda a população, e lá será possível encontrar, não só os mais diversificados produtos de agricultura local, diretamente de produtores do concelho, como também uma grande variedade de artigos de artesanato, para além materiais usados e em 2.ª mão.

Os visitantes vão ter assim oportunidade, não só de conhecer e comprar vários trabalhos realizados, como também degustar várias iguarias.

A participação de todos os artesãos e agricultores é gratuita. Para tal poderão formalizar a sua inscrição, diariamente, das 14h às 17h, junto do Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor, que está sediado na Casa Francisco Pinto.