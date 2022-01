456 eleitores optaram pelo voto antecipado no concelho de Anadia

Quem se inscreveu para votar no dia 23 e não votou pode fazê-lo, no próximo domingo, dia 30 de janeiro.

“O voto antecipado em Anadia decorreu, no passado domingo, 23 de janeiro, de forma normal, sem registo de qualquer tipo de problema”, avança nota da autarquia onde se refere também que, “num universo de 489 eleitores inscritos, 456 deslocaram-se às duas assembleias de voto antecipado, localizadas no Salão Nobre dos Paços do Município, para dessa forma exercerem o seu dever cívico”.

De referir que a maioria dos eleitores que decidiram votar antecipadamente eram do concelho de Anadia, mais precisamente 333, de um universo de 355 inscritos. Os restantes pertenciam a círculos eleitorais de 17 distritos.

Entretanto, hoje, terça e amanhã, quarta-feiras, dias 25 e 26 de janeiro, tem lugar o voto antecipado para residentes em estruturas residenciais (lares). Em Anadia encontram-se inscritas 57 pessoas, de sete Instituições Particulares de Solidariedade Social, concretamente de Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima, Aguim, Poutena, Curia e Anadia. A entrega e recolha dos boletins de voto é da responsabilidade do Município de Anadia.

De salientar ainda que não houve registo para voto antecipado devido ao confinamento.