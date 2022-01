Águeda e Aveiro aprovam hoje abertura de concurso para ligação rodoviária

As Câmara de Águeda e de Aveiro vão aprovar esta quinta-feira a abertura do concurso público internacional para o projeto de construção da futura ligação entre as duas cidades, cujo investiment será financiado por verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Esta antiga reclamação de autarcas e da população da região começa a ganhar forma, numa obra que pode chegar aos 40 milhões de euros. Para que avance o concurso, as duas autaqruias têm que, de forma individual, aprovar o procedimento, o que acontecerá esta tarde nas reuniões de Câmara de Águeda e de Aveiro.

O Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda (ERAA) terá um traçado previsto em perfil de autoestrada (ou seja, com duas vias em cada sentido), tem início na chamada “rotunda do Millennium”, em Travassô, passando por Eirol, cruzando a A1 e a A17 (aproveitando nós de ligação já existentes), terminando na rotunda do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.

Estima-se que a distância entre Águeda e Aveiro percorrida através do ERAA passe a ser de cerca de 14 quilómetros, reduzindo-se em cerca de 40% a extensão do percurso por comparação com a via atualmente em uso, assim como o tempo de viagem que será reduzido em cerca de 65%, de modo a que passe a ser possível viajar entre as duas cidades em cerca de 10 minutos.