Armas proibidas apreendidas em Anadia e Mealhada

Diversas armas proibidas foram apreendidas pela GNR, ontem, dia 11 de janeiro, nos concelhos de Anadia e da Mealhada. A apreensão foi efetuada através do Posto Territorial da Anadia, no âmbito de uma investigação por ameaças, que decorreu durante três meses.

Os militares da Guarda deram cumprimento a três mandados de buscas domiciliárias, duas no concelho de Anadia e uma no concelho da Mealhada. No decorrer das diligências policiais foram detetadas várias armas proibidas, nomeadamente material de guerra e armas brancas.

A ação culminou com a apreensão do seguinte material: uma granada de morteiro; um lançador de granada para arma; três facas; e uma catana.

No seguimento das diligências foi identificado um homem de 41 anos, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Anadia.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia e do Posto Territorial da Mealhada.