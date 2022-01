Bairrada fecha a semana com 6.634 casos ativos

Os seis municípios da Bairrada tinham ontem, sexta-feira, 6.634 casos ativos de Covid-19 de acordo com os dados disponibilizados pelos ACeS do Baixo Vouga e do Baixo Mondego.

As contas desta sexta-feira, dia 21, apontam que é Cantanhede que tem mais casos ativos, chegando aos 1945, seguindo-se Águeda com 1889 casos de infeção ativa.

Anadia fechou a semana com 949 casos e Oliveira do Bairro tem, segundo os mesmos registos oficiais, 853 casos ativos.

O concelho de Vagos tem agora 664 casos e a Mealhada, que é o município com menor incidência da doença na Bairrada, tem 334 casos ativos