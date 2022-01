Covid-19: 350 pessoas do Agrupamento de Escolas testadas no Pavilhão de Vagos

Cerca de 350 pessoas, entre docentes e pessoal não docente do Agrupamento de Escolas de Vagos (AEV), foram testados, no âmbito da Covid-19, na manhã da passada quarta-feira, dia 12 de janeiro, no Centro de Testagem Municipal (CTM) de Vagos, instalado no Pavilhão Dr. João Rocha – Pai.

Este processo foi realizado sob a égide do Ministério da Educação, no enquadramento da abertura do segundo período do ano letivo 2021/2022, que teve lugar na segunda-feira.

Tal como tem acontecido em todos os momentos de testagem do AEV, esta operação contou com o apoio do Município de Vagos, nomeadamente na cedência do Centro de Testagem Municipal, bem como na organização do referido espaço, sob a superintendência da Proteção Civil Municipal.

Este CTM está equipado com quatro tendas, onde decorreu a administração de testes a um universo de 350 pessoas.