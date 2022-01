Covid-19: Centros de Testagem Municipal a funcionar em Vagos e na Vagueira

Na praia da Vagueira, o centro de testagem é no Largo do Parracho Branco, junto ao posto de turismo.

O Município de Vagos providenciou parcerias de forma a ​criar condições para que a população possa ter ​acesso à realização de testes gratuitos à Covid-19, nomeadamente na vila de Vagos e na Praia da Vagueira.

Em Vagos, o Centro de Testagem está instalado no Pavilhão Municipal Dr. João Rocha, com a operacionalização da testagem a ser feita pelo Laboratório Joaquim Chaves que, a par dos testes antigénio gratuitos administra, também, testes PCR sob credencial médica. O processo realiza-se por ordem de chegada, entre as 9h e as 13h, de segunda-feira a sábado.

Relativamente ao Centro de Testagem da Praia da Vagueira, a Câmara Municipal de Vagos estabeleceu uma parceria com a Farmácia Giro e com a SEGMAZ, para administração de testes antigénio. Estas entidades operacionalizam todo o processo sendo que, neste caso concreto, o horário de funcionamento é das 9h às 13h e das 14h às 19h, de segunda-feira a sábado e ao domingo das 9h às 13h e das 14h às 18h, sendo necessária marcação prévia através dos seguintes contactos: 234 747 295 (SEGMAZ) e 234 797 846 (Farmácia Giro).

“Esta é mais uma forma de apoio às entidades que o solicitaram no sentido de prover à população vaguense todas as condições técnicas e logísticas para que a testagem gratuita possa ser realizada”, refere nota do Município de Vagos.