Estrada entre Cantanhede e Pocariça em fase final de requalificação

A Rua António Lima Fragoso, na Pocariça, vai estar encerrada ao trânsito até ao próximo dia 12 de fevereiro, para que seja concluída a sua requalificação e a construção de um troço contíguo da ciclovia de Cantanhede naquela que será a derradeira etapa de uma obra em que o empreiteiro se viu obrigado a protelar os trabalhos por falta de mão-de-obra e escassez de matérias-primas.

“Não obstante as insistentes diligências da Câmara Municipal para que a empreitada prosseguisse nos termos contratualizados, a empresa adjudicatária evidenciou sempre dificuldades em manter trabalhadores em atividade e em adquirir os materiais necessários, tendo alegado para o efeito a situação causada pela pandemia de Covid-19”, revela a autarquia em nota de imprensa.

As intervenções pontuais que, entretanto, foram realizadas acarretaram algum congestionamento na circulação viária, mas agora que a obra implica trabalhos de maior profundidade a estrada tem mesmo de estar encerrada ao trânsito automóvel a partir da rotunda da EN335, em Cantanhede, até à chegada do núcleo urbano central da Pocariça, sendo admitido apenas o acesso aos moradores sempre que as condições o permitirem. Paralelamente, durante o período de encerramento, a INOVA-EM concluirá na Rua António Lima Fragoso a renovação da rede de abastecimento de água no âmbito de uma empreitada que contempla a substituição das tubagens noutros locais do sistema que serve aquela zona do concelho.

Recorde-se que a empresa municipal, em articulação com os serviços camarários, já instalou naquela rua em devido tempo as suas infraestruturas, de modo a permitir a aplicação do pavimento e a construção da ciclovia, prosseguindo agora noutras partes dos núcleos urbanos da Pocariça e Arrôtas as obras previstas na empreitada.

Relativamente à empreitada adjudicada pela Câmara Municipal para requalificação da estrada entre a rotunda da EN335, em Cantanhede, e a Pocariça, e a construção de um troço contíguo de ciclovia, esta contempla o alargamento da via e das obras de arte, a realização de terraplanagens, a instalação de sistema de drenagem e passagens hidráulicas, bem como a construção de muros em algumas zonas do percurso. A obra será concluída com aplicação de tapete na faixa de rodagem e a pavimentação da ciclovia numa cor diferente.