Faleceu o diácono Porfírio, que serviu paróquia de Oiã durante 25 anos

O diácono Porfírio Vieira de Carvalho e Silva faleceu hoje, dia 5 de janeiro, aos 94 anos, vítima de doença, informou a Diocese de Aveiro.

Porfírio Vieira de Carvalho e Silva esteve ao serviço da Paróquia de Oiã, no Concelho de Oliveira do Bairro, durante 25 anos, tendo colaborado também com a Pastoral Familiar e com o pároco de Requeixo, a sua terra natal.

De acordo com a Diocese de Aveiro, depois do “acolhimento” nesta tarde de quarta-feira, às 16h, na capela da Póvoa do Valado, Nossa Senhora de Fátima, vão rezar o Ofício de Defuntos, a oração de Vésperas e o rosário, a partir das 20h30.

A celebração das exéquias está marcada para as 15h, desta quinta-feira, na igreja de Nossa Senhora de Fátima.

O diácono Porfírio Silva tinha 94 anos de idade. Nasceu a 4 de abril de 1928, e era natural de Requeixo, tendo sido ordenado diácono permanente por D. António Marcelino, a 15 de agosto de 1993, na Sé de Aveiro.