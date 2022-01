Lista de Fernando Silva vence eleições na CALCOB

Fernando Silva, já com uma ligação longa à CALCOB, assegurou com a sua equipa a conquista de 75 por cento dos votos.

A lista liderada pelo atual presidente da direção da CALCOB – Cooperativa Agrícola de Oliveira de Bairro e Vagos, Fernando Silva, venceu com uma maioria confortável as eleições do passado sábado para os órgãos sociais da instituição para o próximo triénio.

Fernando Silva, já com uma ligação longa à CALCOB, assegurou com a sua equipa a conquista de 75 por cento dos votos dos 610 associados que decidiram votar nestas eleições.

A lista A obteve, assim, 454 votos, enquanto que a lista B, liderada por Luís Alberto , não foi além dos 151 votos. Registe-se, ainda, a existência de dois votos em branco e três nulos.

Conhecidos os resultados, o reeleito presidente da direção da CALCOB fala de “agradecimento e de orgulho” como primeiras palavras para esta vitória da lista que encabeçava aos órgãos sociais da Cooperativa.

