Anadia: Arte e humor em exposição temporária no Museu do Vinho Bairrada

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, inaugurou ontem, um novo núcleo expositivo temporário que integra duas exposições: “XXIII PortoCartoon – World Festival” e “Pablo Picasso visto pela Caricatura Internacional”, que darão a conhecer o que de melhor se faz, a nível mundial, na arte do cartoon.

Numa inauguração marcada pela ausência de público, situação justificada devido à pandemia, Pedro Dias, diretor do Museu do Vinho Bairrada, começou por explicar ser esta também uma forma do município “dar o exemplo”, pela segurança de todos. De resto, do elenco municipal apenas esteve presente o vice-presidente, Jorge Sampaio.

Esta nova instalação, composta por mais de 200 trabalhos, alia a arte ao humor e convida a refletir, e resulta de uma parceria entre o Município de Anadia e o Museu Nacional da Imprensa (entidade organizadora do PortoCartoon) e pode ser visitada até ao dia 30 de abril.

Na ocasião, Pedro Dias realçou a atualidade do tema – Saúde: “não poderia ser mais oportuno. Uma temática atual que se traduz numa grande exposição que envolver cerca de seis dezenas de países mais de 2.700 obras que estiveram a concurso e que trouxe a Anadia alguns dos melhores cartonistas a nível mundial”.

Já Luís Marcos, diretor do Museu Nacional da Imprensa, vincou o facto do Museu do Vinho Bairrada estar com duas exposições em simultâneo. “É a primeira vez que trazermos duas exposições, em simultâneo, e é também a primeira vez que temos, na sede do museu uma exposição com um tema que também aqui está – Saúde. Por ser uma exposição muito grande, consegue ser repartida por dois espaços como agora acontece”, diria a propósito de um tema que considerou “apropriado ao tempo que vivemos, um tempo que pela dureza das situações e tragédia que tem provocado exige uma boa reflexão, feita com humor, mas trazendo com ele vacinas apropriadas”.

Também o vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, lamentou que a pandemia não tenha deixado ter “casa cheia” como em mostras passadas. Ainda assim, agradeceu ao Museu Nacional de Imprensa pela parceria que tem mantido com o Museu do Vinho Bairrada e que tem vindo a crescer e a consolidar-se com o passar dos anos.

Quanto às duas mostras diria que “cada uma destas caricaturas é uma exposição em si só. Porque podemos demorar horas a decifrar e a entender cada uma delas.”