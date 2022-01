O. Bairro: Câmara apoia com 60 mil euros obras nas instalações dos Bombeiros

O Município de Oliveira do Bairro aprovou recentemente um novo apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB ), que poderá atingir os 60 mil euros, para obras de instalação de ginásio e ampliação da camarata feminina.

O autarca Duarte Novo afiança que a Câmara tem trabalhado “de forma bastante próxima com os dirigentes da associação, para dar resposta aos problemas e insuficiências que vão surgindo, no sentido de garantir que os nossos bombeiros têm as melhores condições de trabalho possíveis, para poderem cumprir com eficácia e dignidade a sua importantíssima missão de proteger as nossas populações e os seus bens”.

Este apoio surge na sequência de um pedido da Direção da AHBVOB para poder avançar com a requalificação de vários espaços nas suas instalações, com vista à instalação de um ginásio e ampliação da camarata feminina, num investimento estimado, com base em Procedimento de Consulta Prévia entretanto realizado, de 71.200 euros (+ IVA).

De recordar que, também em 2021, a autarquia bairradina atribuiu um apoio financeiro de 65 mil euros à mesma associação, no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Benefícios aos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro. No mesmo ano, o Município aprovou um conjunto de apoios e benefícios aos membros da corporação de bombeiros voluntários do concelho. Aquele Regulamento prevê a redução de pagamento das taxas urbanísticas, a compensação do IMI liquidado, desconto de 20% no acesso a vários eventos organizados pela Câmara Municipal e acesso gratuito às Piscinas Municipais, em horários previamente convencionados entre a autarquia e a associação.

Este regulamento contempla ainda a comparticipação financeira anual, correspondente ao Escalão A na Ação Social Escolar, para os filhos e dependentes a cargo dos elementos da corporação de bombeiros, que frequentem o pré-escolar, incluindo Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), e o 1.º ciclo, em escolas do concelho, até ao valor correspondente a 25% do salário mínimo nacional.