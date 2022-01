Um dos grandes jogos da 18.ª jornada do Campeonato SABSEG, o dérbi bairradino entre Pampilhosa e o Oliveira do Bairro, agendado para este domingo, foi adiado devido ao facto de terem sido detetados quatro casos positivos no plantel dos Falcões do Cértima.

Com dois guarda-redes lesionados e o terceiro a ser afetado pela Covid-19 no regresso ao trabalho depois do jogo com o Vista Alegre, a direção do Oliveira do Bairro pediu à sua congénere do Pampilhosa, com o conhecimento da Associação de Futebol de Aveiro, o adiamento do jogo.

E já há nova data: o jogo foi reagendado para dia 19 de janeiro, às 20h, no Estádio Municipal Carlos Duarte, na Pampilhosa.