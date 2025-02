Oliveira do Bairro SC acusa o presidente da Ovarense de agressão

Em causa está uma alegada agressão a Ruben Pombinho, treinador-adjunto do clube oliveirense, logo após o jogo no dia 2 de fevereiro.

A direção do Oliveira do Bairro Sport Clube apresentou uma queixa-crime contra o presidente da Ovarense, Emanuel Resende, por uma alegada agressão a Ruben Pombinho, treinador-adjunto do clube bairradino.

O dirigente do clube vareiro, logo após o final do encontro disputado pelos dois clubes, no passado dia 2 de fevereiro em Ovar, numa partida referente à 20.ª jornada do Campeonato Sabseg (terminou com uma igualdade a uma bola), terá agredido o elemento da equipa técnica do Oliveira do Bairro, transportado de imediato para o Hospital de Santa Maria da Feira, onde lhe foi diagnosticado um traumatismo crânio-encefálico.

Além da queixa-crime apresentada, o clube de Oliveira do Bairro pede à Associação de Futebol de Aveiro um castigo exemplar que possa pôr fim aos ambientes de pressão inaceitáveis a que as equipas que vão jogar a Ovar são sujeitas de forma frequente.

Por sua vez, Emanuel Resende, identificado pela Polícia de Segurança Pública ainda no Estádio Marques da Silva, nega a existência de qualquer tipo de agressão, falando apenas em “situações normais em tantos jogos de futebol”. O presidente da Ovarense tem-se remetido ao silêncio, mas o Jornal da Bairrada apurou que, sentindo-se difamado, já terá decido “tratar em sede própria” as acusações que lhe são feitas pelo Oliveira do Bairro.

Pedro Neves