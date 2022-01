Pavilhão dos Desportos de Anadia já é Centro de Vacinação contra a Covid-19

Centro de Vacinação no Pavilhão dos Desportos de Anadia vacinou no primeiro dia (ontem) 560 pessoas.

O Centro de Vacinação de Anadia já está, desde ontem, a funcionar no Pavilhão dos Desportos, localizado no Complexo Desportivo de Anadia. Neste segundo dia, o espaço acolhe os mais pequenos, depois de ontem (primeiro dia de entrada em funcionamento) ter recebido adultos, em regime de Casa Aberta. Neste primeiro dia, entre as 13h e as 20h, foram vacinadas 560 pessoas, avançou a enfermeira Silvana Marques, coordenadora do processo de vacinação em Anadia.

“Hoje são crianças e está a correr muito bem”, acrescentou a responsável, que reconhece a existência de algumas dúvidas e receios por parte dos pais, mas que são prontamente elucidados pela equipa de enfermagem. “As dúvidas até são mais dos pais e tentamos desmistificar a questão da vacina, até porque todas as crianças já levam várias vacinas ao longo da vida”, disse ainda.

Esta manhã, num pavilhão adaptado para receber os utentes, cumprindo todas as normas sanitárias, várias dezenas de crianças, acompanhadas por encarregados de educação, aguardavam pacientemente ser vacinadas ou esperavam na sala de recobro indicação para sair. Entre estes dois momentos, duas animadoras (contratadas pelo Município) distribuíam balões e animavam os mais ansiosos.

Ao JB, Silvana Marques atesta que “os pais começam a aceitar melhor” e “hoje, a taxa de adesão é boa, pelo que ao final da manhã se registavam apenas 2% de faltas em relação aos agendamentos”, acrescentando ainda esta responsável que, para hoje, “temos marcadas 230 crianças e para o fim de semana mais 500, com idades compreendidas entre os 5 aos 11 anos.”

Pedro Nelson Almeida, diretor do ACES Baixo Vouga, que visitou as instalações esta manhã, também se mostrava satisfeito, ainda que explicando que “o processo de vacinação, em Anadia, como em todo o país, foi fruto da evolução do contexto”, justificando assim a passagem deste processo por várias instalações, primeiro na Extensão de Saúde de São Lourenço do Bairro e mais recentemente no Centro de Saúde de Anadia.

Este novo espaço que acolhe o Centro de Vacinação irá funcionar durante um período aproximado de quatro meses. Posteriormente, será deslocalizado, a par de todos os serviços do Centro de Saúde de Anadia para as instalações da antiga Escola Secundária de Anadia para que se possam iniciar as obras de requalificação do edifício do Centro de Saúde, num investimento superior a um milhão e 200 mil euros.

Pelo local passou também a edil anadiense, Teresa Cardoso, que continua a defender que este local deveria ter sido a aposta inicial para levar a cabo o processo de vacinação no concelho, mostrou-se igualmente agradada com a forma como agora os utentes estão a ser acolhidos, com mais conforto e a mesma segurança. “Agora, havendo uma maior concentração de pessoas, com o alargamento da vacinação às crianças, voltamos a disponibilizar este espaço, adaptando-o às necessidades e orientações do ACES,” acrescentou.

No próximo dia 7, o Centro de Vacinação abrirá exclusivamente para professores e pessoal não docente. Entre as 8h e as 17h, a previsão é que sejam realizadas mais de 500 inoculações.

Este Centro de Vacinação irá funcionar às quartas-feiras, das 13 às 20h, às quintas-feira, das 8h às 16h e aos sábado e domingos, das 8h às 17h. Em funcionamento estão seis postos de vacinação, com um total de sete enfermeiros, um médico, três assistentes operacionais e duas assistentes técnicas.