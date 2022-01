“Por uma aldeia+limpa” volta à rua no concelho de Anadia

A iniciativa “Por uma aldeia +Limpa” vai voltar à rua no dia 19 de março, tendo como slogan “Anadia +Limpa, Anadia +Verde”.

Este movimento cívico, que conta com várias associações do concelho de Anadia, é aberto a toda a comunidade que queira participar, ainda que garantindo as regras que estiverem em vigor derivado à pandemia. Frederico Carvalho, mentor da iniciativa e membro da ADCP (Ass. Desportiva e Cultural da Pedralva) adianta que “as pessoas e associações já contactadas estão a aderir com muito gosto em participar”.

Esta iniciativa apresenta novidades, como a inclusão do Caminho de Santiago Português no concelho de Anadia, que será feito por atletas de trail/ltra trail e ex-atletas de atletismo. Terá lugar ainda nas aldeias de Pedralva, Couvelha, Pedreira de Vilarinho, Ancas, Amoreira da Gândara, Grou, Espairo, Outeiro e Curia.

Como dia 19 é próximo do Dia Mundial da Árvore (22) foi também incluída a plantação de árvores no concelho de Anadia.

O evento conta com o apoio das Juntas de Freguesia de São Lourenço do Bairro e de Vilarinho do Bairro, e com participantes (para já) de ADCPedralva, Grupo de Caminhantes da Pedralva, CCR Outeiro, Centro Social Recreativo e Cultural de Pedralva, Associação dos Amigos da Amoreira da Gândara, Agrupamento de Escuteiros 1345 de São Lourenço do Bairro, Running Team Adabem, Associação dos Amigos da Lagoa de Torres, Saca Trilhos Anadia, Núcleo de Cicloturismo da Bairrada, Associação Desportiva 4 Estações, Club de Ancas, o projeto do Baloiço Maria Gomes, atletas de trail/ultra trail e ex-atletas de atletismo.

O paracanoísta português Norberto Mourão foi convidado para a iniciativa mas, por estar em estágio naquela altura, não poderá comparecer.