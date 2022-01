Presidente do município de Quelimane recebido em Cantanhede

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, recebeu o seu homólogo da cidade de Quelimane, Manuel de Araújo, com quem analisou a possibilidade de cooperação entre os dois municípios, em especial nos domínios do ordenamento do território, urbanismo, ambiente, proteção civil, formação e gestão autárquica, educação, cultura e saúde.

Em cima da mesa esteve a possibilidade de formalização de um protocolo para esse efeito, no sentido de dar enquadramento para regular as atividades a desenvolver pelos serviços da autarquia cantanhedense ou por empresas e entidades do concelho.

Nesse âmbito, deverão ser equacionadas as diligências conjuntas a efetuar para organização de ações de formação para capacitação de quadros do Município de Quelimane, incluindo a realização de estágios profissionais de estudantes ou de jovens em início de atividade laboral.

A coordenação das atividades a levar a efeito nos termos do acordo de cooperação ficará a cargo dos respectivos presidentes das autarquias.

Além do encontro com Helena Teodósio, Manuel de Araújo reuniu ainda com João Moura, presidente da Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais, com quem abordou o aprofundamento da cooperação desta entidade na formação de quadros técnicos do Município de Quelimane.

O périplo do autarca moçambicano no concelho de Cantanhede terminou num encontro com o conselho de administração da INOVA-EM para abordagem de questões relacionadas com ambiente, abastecimento de água, saneamento e reciclagem e tratamento de resíduos sólidos urbanos, e visita a outras empresas da Zona Industrial.