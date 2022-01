Quinta do Ega (Vagos) quase “livre” da erva-das-pampas

O Município recebeu 20 mil euros do Fundo Ambiental para erradicar esta praga.

Apesar de esteticamente bonita, espalha-se como uma praga e não deixa de poluir e disseminar o meio ambiente. Mais conhecida por erva-das-pampas (de seu nome cortaderia selloana), a planta invasora está a ser erradicada no município de Vagos, na sequência dos protocolos assinados por duas autarquias da região (Vagos e Oliveira do Bairro), e o atual ministro do Ambiente, Matos Fernandes.

Trata-se de protocolos para suportar “projetos de prevenção e controlo de espécies exóticas invasoras aquáticas”, e “intervenções para o controlo da erva-das-pampas em Portugal continental”, admitiu aquele governante, que através do Fundo Ambiental atribuiu um subsídio de 20 mil euros para a ação em causa.

De acordo com a câmara municipal, que na sua página do Facebook tem vindo a prestar informação detalhada sobre o trabalho desenvolvido, sabe-se que, na semana passada, a operação esteve a decorrer na Quinta do Ega. “O terreno foi restaurado através de uma sementeira de gramíneas”, lê-se na página da autarquia, que diz “estar, desta forma, a trabalhar para que o nosso meio ambiente seja cada vez melhor”.

Trata-se de um combate “árduo e dispendioso”, reconhece o presidente da câmara, Silvério Regalado, para quem “cada um de nós pode fazer a diferença”.

Eduardo Jaques/Colaborador