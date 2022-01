Requalificação do Largo de São Tomé já foi iniciada

As obras de requalificação urbana do Largo de São Tomé, na localidade de Paredes do Bairro, União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, já se encontram a decorrer. O valor da empreitada ronda os 135 mil euros, com um prazo de execução de cinco meses.

Segundo o Município de Anadia “a intervenção tem como objetivo criar uma zona verde, dotada de um parque infantil e equipamentos diversos, passeios, assim como uma zona de estacionamento. É também pretensão do Município requalificar o espaço envolvente à Igreja matriz.”

Recorde-se que o Município de Anadia adquiriu uma casa adjacente ao Largo, entretanto demolida, com o intuito de proceder à ampliação daquele espaço público.

De referir ainda que “o Largo apresentava-se desorganizado, sem qualquer valência associada e, como tal, a necessitar de uma intervenção no sentido de o dotar de condições fundamentais ao nível da organização dos espaços, bem como da instalação de equipamentos que visam atrair públicos diversos e promovam o convívio intergeracional”, esclarece nota do município anadiense.