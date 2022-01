Restaurante Mugasa (Sangalhos) nomeado para dois Prémios Mesa Marcada

O Restaurante Mugasa, na Fogueira, Sangalhos, está nomeado para dois Prémios do prestigiado site de restauração Mesa Marcada. São eles o Prémio Especial César Castro Mesa Diária 2021, que distingue o melhor restaurante do dia-a-dia, e o Prémio Especial Restaurante Clássico do Ano 2021, que distingue “os restaurantes de sempre, que seguem há décadas o seu caminho”, avança a publicação.

O Mugasa, descrito pelo Mesa Marcada como um dos mais emblemáticos e melhores restaurantes de leitão da Bairrada, dirigido por Ricardo Nogueira, está nomeado pela primeira vez que o Prémio Especial César Castro Mesa Diária, um dos prémios mais acarinhados pelos leitores e pelo júri dos Prémios do Mesa Marcada. O Mesa Diária é o galardão que distingue o melhor restaurante do dia-a-dia, ou de preço moderado e é patrocinado a César Castro, conhecida casa de utensílios de cozinha dirigida a particulares e profissionais de hotelaria e restauração, que dá novamente nome ao prémio.

Este ano foram 148 restaurantes os indicados pelos 237 membros do júri (o mesmo painel que participou na escolha dos Preferidos do Mesa Marcada). Entre os mais votados há repetentes, como O Velho Eurico – vencedor da última edição – o Pigmeu e o Tati. Já em estreia absoluta encontra-se o Prado Mercearia, o irmão mais novo do Prado, que conta com o chef Pedro Forato, e o Mugasa.

Este Prémio, criado em 2014, começou por ser dominado pela Taberna da Rua das Flores, que venceu nesse ano, e nos dois seguintes. Seguiu-se a Taberna Ò Balcão (Santarém) em 2017, a Taberna Sal Grosso (Lisboa) em 2018, O Frade (Lisboa) em 2019 e O Velho Eurico (Lisboa), em 2020.

Já o Prémio Especial Restaurante Clássico do Ano 2021 visa reconhecer “os restaurantes de sempre, daqueles que seguem há décadas o seu caminho, mesmo com altos e baixos, acarinhados por um público fiel que se vai renovando”. É a primeira vez que o Mesa Marcada irá atribuir este prémio.

Estão nomeados, para além do Mugasa, o Adega São Nicolau, no Porto; Gigi, na Quinta do Lago, Almancil; e a cervejaria Ramiro, em Lisboa.

Para saber que é o vencedor, basta acompanhar, neste site, a cerimónia virtual de revelação dos Prémios do Mesa Marcada, que se realizará esta quarta-feira, dia 12 de Janeiro, a partir das 17h30.