Suspensas visitas a doentes internados nos Hospitais de Águeda, Aveiro e Estarreja

As visitas a doentes internados nas três Unidades do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (Hospital de Aveiro, Hospital de Águeda e Hospital de Estarreja) estão suspensas, a partir de hoje, dia 15 de janeiro, e até indicação em contrário, deliberou o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.

Trata-se de uma medida preventiva, para a redução de potenciais cadeias de transmissão, e de caráter excecional e temporário.

“Apesar de considerarmos que as visitas são muito importantes para o bem-estar dos nossos utentes, é nosso dever é salvaguardar a segurança dos nossos doentes e profissionais, razão pela qual decidimos suspender as visitas a doentes internados. Esta medida será reavaliada conforme a evolução da pandemia e para a qual pedimos a compreensão e colaboração de todos”, refere o Conselho de Administração.

O Serviço de Obstetrícia constitui exceção, podendo entrar o pai, com o cumprimento das medidas definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).